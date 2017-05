Ruchome meble ze skrzynek? Czemu nie!

Potrzebne będą: płyta wiórowa

wkręty do drewna

grunt do drewna

farba do drewna w dwóch kolorach

papier ścierny grubo- i drobnoziarnisty

cztery kółka

miarka, ołówek

wyrzynarka, wkrętarka

klocek do papieru ściernego

wałek malarski, pędzel, kuweta

Mobilne meble ze skrzynek nie potrzebują stałego miejsca, można je „parkować” tam, gdzie akurat są potrzebne. Przydadzą się wszędzie: w salonie na gazety, w sypialni na poduszki, w pokoju dziecięcym na zabawki, w łazience na kosmetyki. Mogą być elementem wystroju wnętrza, ale łatwo je też przetransportować na balkon lub taras.

Inspiracją do zrobienia własnej skrzyni mogą być te, które są sprzedawane w sklepach internetowych. Tańszy sposób na mobilny pomocnik to zakup skrzynki po jabłkach – wystarczy ją przeszlifować, pomalować na wybrany kolor i dokręcić kółka.

Najbardziej niepowtarzalna będzie skrzynia wykonana samodzielnie. Zobacz, jak ją wykonać z płyty wiórowej i desek.

Krok I - Przycinanie płyty wiórowej

Z płyty wiórowej wytnij ścianki pojemnika. Może być on dowolnej wielkości np. 30 x 60 x 30 cm.

Krok II - Przygotowanie materiałów

Do jego obicia skompletuj kawałki listew i desek, które ci pozostały z innych prac.

Krok III - Przycięcie desek

Deski mają różne wymiary, więc musisz je do siebie dopasować – za długie przytnij, krótsze powinieneś sztukować. By na wszystkich bokach ładnie wyglądały, wysuń je z dłuższych boków na grubość deski.

Krok IV - Przykręcanie desek

Po dopasowaniu deski przymocuj do pojemnika wkrętami. Najpierw nawierć w nich otwory – łatwiej będzie mocować wkręty.

Krok V - Pierwsze malowanie skrzyni

Skrzynię pomaluj białą farbą. Użyj do tego pędzla. Pozostaw do wyschnięcia.

Krok VI - Drugie malowanie skrzyni

Nanieś pierwszą warstwę kolorowej farby. Zrób to pędzlem, by dotrzeć do wszystkich zakamarków. Możesz też pomalować wnętrze skrzyni.

Krok VII - Trzecie malowanie skrzyni

Gdy skrzynia przeschnie, pomaluj ją drugim kolorem. Możesz użyć do tego wałka, bo już nie musisz nanosić farby tak dokładnie jak za pierwszym razem.

Krok VIII - Przecieranie skrzyni

Gruboziarnistym papierem ściernym nawiniętym na klocek przetrzyj brzegi skrzyni i niektóre jej fragmenty. Następnie wygładź papierem drobnoziarnistym. W ten sposób powstanie przecierka z widocznymi fragmentami drewna i pierwszej warstwy farby.

Krok IX - Mocowanie kółek

Na koniec na spodzie skrzyni w czterech rogach zamocuj kółka. Nawet gdy bardzo ją obciążysz, łatwo będziesz mógł ją przestawić w inne miejsce.

